نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مودريتش يرد على إمكانية تمديد عقده مع ريال مدريد واللعب في مونديال 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رد الكرواتي الدولي لوكا مودريتش نجم وسط ريال مدريد، على الشائعات التي تتحدث عن رغبته في تمديد عقده مع النادي الملكي واستمراره في الملاعب حتى خوض نهائيات بطولة كأس العالم 2026.

مودريتش يتحدث عن مستقبله

قال مودريتش في تصريح إعلامي اليوم: “ربما تكون هذه أحد الأخبار الآن، ولكن بحلول نهاية الموسم الجاري سيتغير الأمر 50-60 مرة”.

تابع مودريتش قائلًا: “سيكون الأمر إما رحيل ثم بقاء، أو رحيل ثم بقاء. لا أستطيع حقًا أن أقول أي شيء، فأنا أركز على ما هو أمامي الآن”.

يشار إلى إن التقارير الأخيرة قد أكدت رغبة لوكا مودريتش في الاستمرار مع ريال مدريد لمدة عام آخر، للوصول إلى كأس العالم 2026 في أفضل حالاته.