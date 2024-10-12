توخيل في مفاوضات متقدمة لقيادة منتخب إنجلترا

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أحمد جودة - القاهرة - يخوض الألماني توماس توخيل مدرب بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان السابق، مفاوضات متقدمة لتولي قيادة منتخب إنجلترا في الفترة المقبلة.

توخيل يقترب من قيادة منتخب إنجلترا

ذكرت قناة Welt TV، إن توماس توخيل قريب من التوصل لاتفاق مع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم لخلافة لي كارسلي، المدرب المؤقت الحالي الذي تولى المسؤولية خلفًا لجاريث ساوثجيت.

ولفتت القناة الألمانية إلى إن توخيل (51 عامًا) قد يكون ثالث مدرب أجنبي يتولى قيادة المنتخب الإنجليزي بعد سفين جوران إريكسون وفابيو كابيلو.

يشار إلى إن توخيل بدأ مسيرته التدريبية في 2007 وتولى قيادة أوجسبورج ب وماينز وبوروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان وتشيلسي وأخيرًا بايرن ميونخ.

وحقق توخيل، عدة بطولات خلال تجاربه مع بوروسيا دورتموند وتشيلسي وباريس سان جيرمان.

وحصد توخيل، مع تشيلسي، الثلاثية التاريخية وهي ألقاب دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية عام 2021.