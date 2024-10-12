نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب بيرو يحقق انتصاره الأول في تصفيات المونديال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فازت بيرو على ضيفها المنتخب الأوروغوياني بهدف نظيف ضمن منافسات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026.

جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق اللاعب ميجيل أراوخو قبل دقيقتين على انتهاء الوقت الأصلي للمباراة.

وهذه ثالث مباراة على التوالي يفشل فيها منتخب أوروغواي في تحقيق الفوز، إذ تعادل في المباراتين السابقتين.

وعامة، هذه ثاني هزيمة لفريق الـ "سيليستي" في تصفيات المونديال.

وتجمد رصيد أوروغواي عند 15 نقطة في المركز الثالث.

من ناحيته حقق منتخب بيرو انتصاره الأول في التصفيات ورفع رصيده إلى 6 نقاط في المركز قبل الأخير.

