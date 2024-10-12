نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرنانديز ينشد هز الشباك مع مانشستر يونايتد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد قائد مانشستر يونايتد برونو فرنانديز عزمه على استعادة لمسته التهديفية، وقال إنه يتحمل مسؤولية المعاناة في الوصول إلى الشباك.

سجل يونايتد خمس مرات فقط في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وهو ثاني أسوأ سجل تهديفي في المسابقة ويتفوق فقط على ساوثهامبتون الصاعد حديثًا.

وسجل لاعب خط الوسط البرتغالي (30 عامًا) 54 هدفًا في 166 مباراة في الدوري مع مانشستر يونايتد، لكنه لم يسجل أي هدف هذا الموسم.

وقال فرنانديز لوسائل الإعلام البرتغالية قبل مباراة منتخب بلاده أمام بولندا في دوري الأمم الأوروبية: "بالنسبة للنادي، أنا أريد التحسن بمجرد عودتي إلى هناك والتأكد من تسجيلي للأهداف مرة أخرى".

فرنانديز ينشد هز الشباك مع مانشستر يونايتد

وتابع: "يجب أن أتحمل مسؤولية ذلك لأنني لاعب وسط يسجل الكثير من الأهداف، وعلى مر السنين كنت أسجل الكثير من الأهداف، ويجب أن أرتقي إلى مستوى التوقعات".

وواصل: "لدي أيضًا معاييري الخاصة، ولا أتراجع في ذلك".

وأضاف: "لم أسجل أي هدف للنادي بعد وآمل بمجرد وصولي إلى هناك أن أتمكن من التسجيل ومساعدة النادي على العودة إلى طريق الانتصارات والوصول إلى مستوى جيد".

ويستضيف يونايتد منافسه برنتفورد صاحب المركز 11 يوم 19 أكتوبر (تشرين الأول).

ويحتل يونايتد المركز 14 في الترتيب بثماني نقاط من سبع مباريات، مع معاناة الفريق من أسوأ بداية له على الإطلاق في الدوري الإنجليزي الممتاز.

