نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. منتخب مصر يعلن موقف عبدالمنعم من مواجهة موريتانيا وهجوم شرس على مبابي لهذا السبب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم السبت 12-10-2024 في السطور التالية:

منتخب مصر يعلن موقف عبدالمنعم من مواجهة موريتانيا

أوضح محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر، حجم إصابة محمد عبدالمنعم مدافع نيس الفرنسي وموقفه من خوض المباراة المقبلة أمام موريتانيا.

قال أبو العلا إن محمد عبدالمنعم يعاني من كدمة في العضلة الأمامية وسيكون جاهزًا لخوض المباراة القادمة مع موريتانيا.

وتعرض عبدالمنعم، للإصابة خلال مشاركته في ليلة فوز منتخب مصر على موريتانيا 2-0 باستاد القاهرة الدولي، في الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025.

ويلتقي منتخب مصر مع موريتانيا يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.

ويعد محمد عبدالمنعم، من الأعمدة الأساسية في تشكيلة منتخب مصر، حيث يجاور رامي ربيعة في مركز قلب الدفاع.

هجوم شرس على مبابي لهذا السبب

تلقى كيليان مبابي نجم منتخب فرنسا ونادي ريال مدريد، سيلًا من الانتقادات بسبب ظهوره متنكرًا في ملهى ليلي بالسويد، في الوقت الذي كان يلعب فيه "الديوك" ضد الكيان الصهيوني، مساء الخميس.

ويغيب مبابي، عن قائمة منتخب فرنسا لمباراتي الكيان وبلجيكا في بطولة دوري الأمم الأوروبية من أجل التعافي من إصابته.

ونشرت الصحف السويدية، صورًا يظهر فيها مهاجم ريال مدريد وهو يتجول في العاصمة ستوكهولم بالقناع وعلى رأسه قبعة برفقة أصدقائه.

وذكرت الصحف السويدية إن كيليان مبابي تواجد في مطعم "تشيز جولي" الفاخر والمختص بالمأكولات الفرنسية بإشراف الطاهي ميكايل إينارسون.

يشار إلى إن منتخب فرنسا قد فاز على الكيان الصهيوني بأربعة أهداف مقابل هدف، مساء الخميس، في بطولة دوري الأمم الأوروبية.

منتخب مصر يستعرض أرقام حسام حسن مع الفراعنة

سلطت الصفحة الرسمية لمنتخب مصر على فيس بوك الضوء على إنجازات حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني، تحت عنوان "وعد فأوفى".

تناولت الصفحة الأرقام التي حققها حسام حسن، مشيرة إلى أدائه المتميز مع المنتخب خلال مشوار التصفيات.

حقق منتخب مصر انتصارًا مثيرًا على منتخب موريتانيا، بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة ضمن الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم في المغرب 2025.

افتتح التسجيل اللاعب محمود حسن تريزيجيه في الدقيقة 69، بعد عرضية من أحمد سيد زيزو من الجهة اليمنى، حيث أخطأ دفاع موريتانيا في إبعاد الكرة، ليتمكن تريزيجيه من تسديدها صاروخية في الزاوية العليا اليسرى للمرمى.

وبعد ذلك، في الدقيقة 80، جاء الهدف الثاني بتسديدة من محمد صلاح داخل منطقة الجزاء بعد عرضية من محمد حمدي من الجهة اليسرى، استقرت في منتصف المرمى.

بهذا الفوز، عزز المنتخب الوطني صدارته لمجموعته في التصفيات الأفريقية المؤهلة للبطولة، محققًا العلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، بعد انتصاراته السابقة على كاب فيردي بثلاثية نظيفة وبوتسوانا بأربعة أهداف دون رد.