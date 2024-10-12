نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. صفقة برازيلية تشعل الصراع بين ريال مدريد وبرشلونة وبديل مفاجئ لـ جوارديولا في مانشستر سيتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم السبت الموافق 12- 10- 2024: ريكورد البرتغالية هيوجو فيانا سينضم إلى مانشستر سيتي بنهاية الموسم ولن يأخذ معه روبن أموريم فيانا يملك موافقة جوارديولا للتجديد مع سيتي أبولا البرتغالية هيوغو فيانا إلى مانشستر سيتي وقد يخسر سبورتنج مدربهم أموريهم

سيغادر فيانا في 2025 ويأمل سبورتنج ببقاءه حتى نهاية الموسم

إذا لم يجدد بيب جوارديولا سيكون أموريم أحد الخيارات لاوجوجو البرتغالية أموريم سيكون مدربًا لمانشستر سيتي في الصيف القادم آس الإسبانية صراع مفتوح على فيتور ريس يتنافس أرسنال وليفربول وتشيلسي وبرشلونة مع ريال مدريد على قلب دفاع بالميراس ماركا الإسبانية في الوقت الذي يبحث فيه ريال مدريد عن مُدافع بعد إصابة كارفخال، ينتظر رافا مارين فرصته للمشاركة في التشكيلة الأساسية مع نابولي