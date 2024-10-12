انت الأن تتابع خبر تشكيل البرتغال المتوقع لمواجهة بولندا.. ثلاثي مرعب بالهجوم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أستقر المدرب روبيرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب البرتغال على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة منتخب بولندا ، والتي تجمع بينهما مساء اليوم السبت بملعب “نارودوي”، في الجولة الثالثة من المجموعة الأولى بالمستوى الأول من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وتنطلق صافرة مباراة البرتغال وبولندا

مساء اليوم السبت في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية وتذاع عبر شاشة بى إن سبورتس 1HD.

تشكيل البرتغال المتوقع لمباراة بولندا في دوري الأمم الأوروبية