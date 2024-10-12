انت الأن تتابع خبر تشكيل بولندا المتوقع لمواجهة البرتغالي.. ليفاندوفسكي يقود الهجوم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أستقر المدرب ميكال بروبييرز المدير الفني لمنتخب بولندا على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة البرتغال، والتي تجمع بينهما مساء اليوم السبت بملعب “نارودوي”، في الجولة الثالثة من المجموعة الأولى بالمستوى الأول من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

ويسعى المنتخب البولندي بقيادة مهاجم برشلونة الإسباني روبرت ليفاندوسكي، إلى تصحيح مساره في تصفيات مجموعات البطولة، إذ يحتل المركز الثالث في المجموعة الأولى للمستوى الأول، برصيد 3 نقاط.

وتنطلق صافرة مباراة البرتغال وبولندا ، مساء اليوم السبت في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية وتذاع عبر شاشة بى إن سبورتس 1HD.

تشكيل بولندا لمباراة البرتغال في دوري الأمم الأوروبية المتوقع