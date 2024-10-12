انت الأن تتابع خبر تعديل مثير في تشكيل الزمالك بالسوبر المحلي.. تابع التفاصيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - توج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ببطولة كأس السوبر الإفريقي، على حساب الغريم التقليدي نادي الأهلي، في المباراة التي أقيمت في المملكة العربية السعودية، على ملعب المملكة آرينا، في سبتمبر الماضي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق، إلى خوض مباريات السوبر المصري بالإمارات، بمشاركة النادي الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

ويستعد نادي الزمالك، لمواجهة نظيره نادي بيراميدز، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر المصري، يوم 20 من شهر أكتوبر الجاري، في الساعه 4.05 بتوقيت القاهرة.

من خلال الفترة الحالية، استقر الجهاز الفني لنادي الزمالك على إجراء تعديل قوي في تشكيل الفريق خلال الفترة المقبلة وتحديداً في لقاء بيراميدز بالسوبر المحلي بالإمارات.

وقد أكد مصدر من داخل الجهاز الفني، أن البرتغالي جوزيه جوميز، يرغب في الاعتماد على خدمات كونراد ميشالاك في التشيكل الأساسي خلال المرحلة المقبلة.

وقد وضح المصدر، أن اللاعب البولندي، يحظى بإشادة كبيرة من جانب البرتغالي جوزيه جوميز، من خلال التحركات والسرعة في الجبهة اليسرى والتمركز بشكل جيد.

وقد أشار المصدر، أن الجهاز الفني لنادي الزمالك، يميل نحو مشاركة البولندي كونراد على حساب مصطفى شلبي الذي كان يشارك بشكل أساسي في الفترة الماضية.