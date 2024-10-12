الزمالك يضع خطة جديدة للتخلص من المثير للجدل.. تابع التفاصيل

انت الأن تتابع خبرالزمالك يضع خطة جديدة للتخلص من المثير للجدل.. تابع التفاصيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يسعى مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، إلى مواصلة تدعيم صفوف فريق القلعة البيضاء، وذالك بناءا على رغبة المدير الفني لفريق الكرة بالنادي، البرتغالي جوزيه جوميز.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، لمواجهة فريق بيراميدز في الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر المصري، المقرر إقامته في دولة الإمارات، في 20 من شهر أكتوبر الجاري.

في الفترة الحالية، يتحرك مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، خلال من أجل خطوة فسخ التعاقد مع نجم الفريق الأبيض، وذالك من أجل تطوير قائمة الفريق.

وقد أكد مصدر من داخل النادي، أن مجلس إدارة نادي الزمالك، يحاول إقناع البنيني سامسون أكينولا بشأن خطوة فسخ التعاقد خلال الوقت الحالي لعدم رغبة البرتغالي جوزيه جوميز في الإبقاء على خدمات اللاعب.

وقد وضح المصدر، أن مجلس إدارة نادي الزمالك، عرض على اللاعب البنيني سامسون أكينولا، امكانية الحصول على 50% من قيمة عقده والرحيل عن صفوف الفريق الأبيض بالتراضي.

وقد أكد مصدر من داخل الجهاز الفني للفريق، إن البرتغالي جوزيه جوميز، أبلغ مجلس إدارة نادي الزمالك، بعدم الحاجه لخدمات اللاعب خلال الفترة القادمة، وان اللاعب خارج حسابات المدرب الفنية.