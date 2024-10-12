انت الأن تتابع خبر موعد مباراة إسبانيا والدنمارك في دوري الأمم الأوروبية والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يستضيف ملعب “نويفا كوندومينا”، مباراة من العيار الثقيل مساء اليوم السبت، وذلك حين يلتقي منتخب إسبانيا مع نظيره منتخب الدنمارك في إطار لقاءات الجولة الثالثة من بطولة دوري الأمم الأوروبية.
- ويحتل منتخب إسبانيا المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة من انتصار وتعادل، برصيد 4 نقاط، في حين يوجد منتخب الدنمارك على رأس المجموعة برصيد 6 نقاط من انتصارين.
موعد مباراة إسبانيا والدنمارك اليوم
- تنطلق المباراة في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.
القناة الناقلة لمباراة إسبانيا والدنمارك
- تُذاع عبر قناة beIN Sports HD 3.
معلق مباراة إسبانيا والدنمارك
- سيعلق حفيظ دراجي على أحداث المباراة اليوم.
تاريخ مواجهات إسبانيا والدنمارك
- ويتفوق منتخب إسبانيا في المواجهات المباشرة ضد الدنمارك، إذ أنه في 11 مباراة حقق المنتخب الإسباني الفوز في 9 لقاءات، مقابل تعادل وحيد، وهزيمة في 1993 في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 1994.