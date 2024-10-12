الرياضة

موعد مباراة إسبانيا والدنمارك في دوري الأمم الأوروبية

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رياض - احمد صلاح - يستضيف ملعب “نويفا كوندومينا”، مباراة من العيار الثقيل مساء اليوم السبت، وذلك حين يلتقي منتخب إسبانيا مع نظيره منتخب الدنمارك في إطار لقاءات الجولة الثالثة من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

  • ويحتل منتخب إسبانيا المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة من انتصار وتعادل، برصيد 4 نقاط، في حين يوجد منتخب الدنمارك على رأس المجموعة برصيد 6 نقاط من انتصارين.

موعد مباراة إسبانيا والدنمارك اليوم

  • تنطلق المباراة في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة إسبانيا والدنمارك

  • تُذاع عبر قناة beIN Sports HD 3.

معلق مباراة إسبانيا والدنمارك

  • سيعلق حفيظ دراجي على أحداث المباراة اليوم.

تاريخ مواجهات إسبانيا والدنمارك

  • ويتفوق منتخب إسبانيا في المواجهات المباشرة ضد الدنمارك، إذ أنه في 11 مباراة حقق المنتخب الإسباني الفوز في 9 لقاءات، مقابل تعادل وحيد، وهزيمة في 1993 في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 1994.
أحمد صلاح

أحمد صلاح

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