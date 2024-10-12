نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صدمة لجمهور فريق مانشستر يونايتد.. هذا اللاعب قرر الرحيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت الصحافة الإنجليزية المقربة من نادي مانشستر يونايتد، عن مفاجأة كبرى غير سارة لجمهور الفريق.

يعيش مانشستر يونايتد حالة من التخبط وعدم الاستقرار منذ بداية الموسم، فالفريق لم يحقق في الدوري الا ثمانية نقاط من اصل 21 نقطة متاخة.

تعرض الفريق في الجولة قبل الماضية لهزيمة قاسية من توتنهام هوتسبير بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، ثم وقع في فخ التعادل امام أستون فيلا في المباراة الأخيرة من الدوري الإنجليزي قبل توقف اكتوبر الدولي.



قرار بالرحيل

أعلنت الصحافة الإنجليزية المقربة من نادي مانشستر يونايتد أن نجم منتخب الدنمارك كريستين ايركسين، قرر عدم تجديد عقده مع الفريق، والرحيل بنهاية الموسم.

يستعد مانشستر يونايتد لمواجهة برينتفورد في الجولة القادمة من الدوري الإنجليزي يوم 17 أكتوبر الجاري، تنطلق في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة على قنوات بي ان سبورت،