نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هجوم شرس على مبابي بعد ظهوره في ملهى ليلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى كيليان مبابي نجم منتخب فرنسا ونادي ريال مدريد، سيلًا من الانتقادات بسبب ظهوره متنكرًا في ملهى ليلي بالسويد، في الوقت الذي كان يلعب فيه "الديوك" ضد الكيان الصهيوني، مساء الخميس.

مبابي يظهر في ملهى ليلي

ويغيب مبابي، عن قائمة منتخب فرنسا لمباراتي الكيان وبلجيكا في بطولة دوري الأمم الأوروبية من أجل التعافي من إصابته.

ونشرت الصحف السويدية، صورًا يظهر فيها مهاجم ريال مدريد وهو يتجول في العاصمة ستوكهولم بالقناع وعلى رأسه قبعة برفقة أصدقائه.

وذكرت الصحف السويدية إن كيليان مبابي تواجد في مطعم "تشيز جولي" الفاخر والمختص بالمأكولات الفرنسية بإشراف الطاهي ميكايل إينارسون.

يشار إلى إن منتخب فرنسا قد فاز على الكيان الصهيوني بأربعة أهداف مقابل هدف، مساء الخميس، في بطولة دوري الأمم الأوروبية.