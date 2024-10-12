نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في مباراة قوية.. سلة بنات زهور التجمع 2010 تفوز على السلام بالسويس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استضافت ملاعب كرة السله بنادي الزهور فرع التجمع الخامس علي الأضواء الكاشفة منذ قليل اليوم مباراة قوية لفريق ناشئات نادي الزهور مواليد 2010 تحت 14 سنه لكرة السله ومثل فريق الناشئات كل من اللاعبات المتميزات البطلات الآتي اسمائهم:- ندي محمد محسن، ريم محمد حامد، نادين ياسر، فريدة مدحت، رودينا أمير محمد، ملك مصطفي، روتال محمد، داله وليد، سلمي محمود، فريدة محمد عثمان، سلمي محمد يونس، نادين ياسر، ملك الشربيني، عاليا محمد، لوجين ياسر، ندي خالد.

ويأتي ذلك في إطار استعدادات فريق كرة السله بنادي الزهور بالتجمع الخامس بقيادة الكابتن كريم أشرف العسال لخوض منافسات بطولة القاهرة مواليد 2010 بنات واستعدادات نادي السلام الرياضي بالسويس بقيادة الكابتن فاروق بغدادي رئيس جهاز كرة السله والكابتن وائل جاد مدرب كرة السله بالنادي لخوص منافسات تصفيات منطقة السويس لكرة السلة موليد 2008، 2009، 2010 بنات.

سلة بنات زهور التجمع 2010 تفوز على السلام بالسويس

هذا ويتكون فريق بنات كرة السله بنادي السلآم بالسويس تحت 14، 16 سنة من كل من اللاعبات المتميزات الآتي اسمائهم بعد:- نور ناصر كابتن الفريق، رودينا عباس، سما عبدالمنعم، روقيه جمال، حبيبة محمد، لميس احمد، رودينا نصر، يسرا أحمد، سلسبيلا هيثم. ايسل أسامة.

أدار المباراة وحكمها كل من:- الكابتن زياد عطيه، والكابتن ندي محمد محسن.

شهد المباراة نخبه من صفوة الرياضيين بجمهورية مصر العربية وهم كل من:- الكابتن فتحي كامل لاعب نادي الزمالك السابق والمدرب الدولي والأولمبي الذي شارك كلاعب في أولمبياد ميونخ عام 1972 واولمبياد مونتريال عام 1976 واللاعب الدولي المحترف سابقا بنادي الوصل الإماراتي والمدرب السابق للنادي الأهلي ونادي الشباب الإماراتي بدبي، والكابتن عادل عبدالله محمد مدرب كرة السله بنادي جرين هيلز والمدير الفني السابق لنادي الشعب الإماراتي ونادي عجمان والمدير الفني السابق أيضا لجامعة الشارقة بالإمارات العربية المتحدة واللاعب الدولي السابق بنادي الزمالك والذي سبق له المشاركة في بطولة أندية أوربا وبطولة أندية إفريقيا، والكابتن مصطفي فكري عضو مجلس إدارة النقابة العامة للمهن الرياضية والأمين العام المساعد وأمين عام شعبة التدريب الأسبق، والكابتن ناصر يونس المدير الإداري لكرة السله بنادي السلام الرياضي بالسويس.

وأشاد بدورة خبير كرة السله الكابتن عادل عبدالله مدرب كرة السله بنادي جرين هيلز بأداء اللاعبات المبهر واثني علي جهود لاعبات الزهور ولاعبات نادي السلام وجهود مدربيهم.

وقال الكابتن فتحي كامل المدرب الدولي والأولمبي وخبير كرة السله أن هذا اللقاء بين فريقي نادي الزهور بالتجمع الخامس ونادي السلام بالسويس لقاء مثمر للغايه استفاد منه لاعبي الناديين استعدادا لما هو قادم من منافسات لكلا الفريقين وأظهرت المباراة وهذا اللقاء بعض اللاعبات بمستوي جيد وهم نواه طيبه للفريق الأول في كلا الناديين وحققت المستهدفات التخطيطية والمهارية للفريقين.

وانتهت المباراة واللقاء بفوز فريق بنات نادي الزهور علي فريق بنات نادي السلام بالسويس بنتيجة 40 / 28 بعد مباراة رائعة شهدت منافسات قوية بين الفريقين استمرت لمدة 4 أشواط.