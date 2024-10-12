نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرز مباريات اليوم السبت 12 - 10 - 2024 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تقام اليوم السبت 12 - 10 - 2024 العديد من المباريات في مختلف المسابقات يأتي ابرزها مواجهة إسبانيا ضد الدنمارك فى دوري الأمم الأوروبية، فضلا عن مواجهة المغرب ضد إفريقيا الوسطى فى تصفيات كأس أمم إفريقيا.

دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة





ليتوانيا vs كوسوفو – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 1

كرواتيا vs إسكتلندا – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 1

بلغاريا vs لوكسمبرج – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 2

بولندا vs البرتغال – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 1

روسيا البيضاء vs إيرلندا الشمالية – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 6

صربيا vs سويسرا – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 4

إسبانيا vs الدنمارك – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 3

قبرص vs رومانيا – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 5

تصفيات كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة



غينيا vs إثيوبيا – الساعة 7 مساء

المغرب vs إفريقيا الوسطى – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 4