نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب مصر يعلن موقف عبدالمنعم من مواجهة موريتانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أوضح محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر، حجم إصابة محمد عبدالمنعم مدافع نيس الفرنسي وموقفه من خوض المباراة المقبلة أمام موريتانيا.

عبدالمنعم سيكون جاهزًا لمباراة مصر وموريتانيا المقبلة

قال أبو العلا إن محمد عبدالمنعم يعاني من كدمة في العضلة الأمامية وسيكون جاهزًا لخوض المباراة القادمة مع موريتانيا.

وتعرض عبدالمنعم، للإصابة خلال مشاركته في ليلة فوز منتخب مصر على موريتانيا 2-0 باستاد القاهرة الدولي، في الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025.

ويلتقي منتخب مصر مع موريتانيا يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.

ويعد محمد عبدالمنعم، من الأعمدة الأساسية في تشكيلة منتخب مصر، حيث يجاور رامي ربيعة في مركز قلب الدفاع.