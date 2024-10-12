نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباريات اليوم السبت حول العالم والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتساءل عدد كبير من محبي مشاهدة كرة القدم في كل مكان عن مواعيد مباريات اليوم السبت الموافق الثاني عشر من شهر أكتوبر الجاري في جميع البطولات.

وتقام مباراتين فقط في تصفيات كأس أمم إفريقيا، وفي دوري الأمم الأوروبية ستقام ثمانية لقاءات ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات.

ويستعرض لكم "دوت الخليج الرياضي"، خلال السطور التالية، مواعيد مباريات اليوم السبت في جميع البطولات والقنوات الناقلة لهذه المواجهات.

تصفيات كأس أمم إفريقيا

غينيا ضد إثيوبيا – في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

المغرب ضد جمهورية إفريقيا الوسطى – في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

مواعيد مباريات اليوم السبت في دوري الأمم الأوروبية

ليتوانيا ضد كوسوفو – في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

كرواتيا ضد سكوتلندا – في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

بلغاريا ضد لوكسمبورج – في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

بولندا ضد البرتغال – في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

صربيا ضد سويسرا – في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

إسبانيا ضد الدنمارك – في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

قبرص ضد رومانيا – في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

روسيا البيضاء ضد أيرلندا الشمالية – في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباريات اليوم السبت في دوري الأمم الأوروبية

تمتلك إدارة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث وإذاعة مباريات تصفيات كأس أمم إفريقيا ودوري الأمم الأوروبية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباريات اليوم السبت، عبر قنواتها.

