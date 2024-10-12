نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباريات اليوم السبت في دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشهد مساء اليوم السبت الموافق الثاني عشر من شهر أكتوبر الجاري، إقامة ثماني مباريات، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.

وتقام مباريات اليوم السبت 12-10-2024 لصالح الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية.

ويستعرض لكم "دوت الخليج الرياضي"، خلال السطور التالية، مواعيد مباريات اليوم السبت في ثالث جولات مرحلة المجموعات بدوري الأمم الأوروبية.

مواعيد مباريات اليوم السبت في دوري الأمم الأوروبية

ليتوانيا ضد كوسوفو – في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

كرواتيا ضد سكوتلندا – في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

بلغاريا ضد لوكسمبورج – في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

بولندا ضد البرتغال – في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

صربيا ضد سويسرا – في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

إسبانيا ضد الدنمارك – في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

قبرص ضد رومانيا – في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

روسيا البيضاء ضد أيرلندا الشمالية – في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباريات اليوم السبت في دوري الأمم الأوروبية

يمكنكم مشاهدة مباريات اليوم السبت في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لهذه البطولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

