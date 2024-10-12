نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباريات اليوم السبت في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقام مباراتان فقط اليوم السبت الموافق الثاني عشر من شهر أكتوبر الجاري في الجولة الثالثة من دور المجموعات بتصفيات كأس أمم إفريقيا، حيث يواجه منتخب غينيا نظيره إثيوبيا كما يواجه المغرب نظيره جمهورية إفريقيا الوسطى.

ويستضيف منتخب غينيا الأول لكرة القدم نظيره إثيوبيا اليوم السبت في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على ملعب "الحسن وتارا".

وفي تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، يلتقي منتخب المغرب مع نظيره جمهورية إفريقيا الوسطى على الهواء "الشرفي بوجدة"، في ثالث جولات مرحلة المجموعات بتصفيات كأس أمم إفريقيا.

القنوات الناقلة لمباريات اليوم في تصفيات كأس أمم إفريقيا

تمتلك إدارة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث وإذاعة مباريات تصفيات كأس أمم إفريقيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباريات اليوم السبت، عبر قنواتها.

