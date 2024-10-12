نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة إسبانيا والدنمارك في دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب إسبانيا نظيره الدنماركي اليوم السبت الموافق 12 أكتوبر الحالي في لقاء هام بينهم بستاد نويفا كوندومينا ضمن منافسات الجولة 3 من دوري الأمم الأوروبية.

موعد مباراة إسبانيا والدنمارك

وتنطلق صافرة بداية مباراة إسبانيا والدنمارك مساء اليوم في تمام الساعة 9:45 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 10:45 بتوقيت أبوظبي.

ترتيب مجموعة إسبانيا والدنمارك

1- الدنمارك 6 نقاط

2- إسبانيا 4 نقاط

3- صربيا نقطة

4- سويسرا دون نقاط

القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا والدنمارك

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.

- عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

- أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

