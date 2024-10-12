نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة إسبانيا والدنمارك في دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب إسبانيا نظيره الدنماركي اليوم السبت الموافق 12 أكتوبر الحالي في لقاء هام بينهم بستاد نويفا كوندومينا ضمن منافسات الجولة 3 من دوري الأمم الأوروبية.
موعد مباراة إسبانيا والدنمارك
وتنطلق صافرة بداية مباراة إسبانيا والدنمارك مساء اليوم في تمام الساعة 9:45 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 10:45 بتوقيت أبوظبي.
ترتيب مجموعة إسبانيا والدنمارك
1- الدنمارك 6 نقاط
2- إسبانيا 4 نقاط
3- صربيا نقطة
4- سويسرا دون نقاط
القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا والدنمارك
تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات
تردد القناة 11566.
- عمودي.
- معدل الترميز 27500.
- معدل تصحيح الخطأ 2/3.
تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات
تردد 11054.
- أفقي.
- معدل الترميز 27500.
- معدل تصحيح الخطأ 2/3.