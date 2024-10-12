نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل البرتغال أمام بولندا في دوري الأمم الأوروبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر روبيرتو مارتينيز مدرب الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب البرتغال على تشكيل فريقه لمواجهة نظيره البولندي اليوم السبت الموافق 12 أكتوبر الحالي في لقاء هام بينهم بستاد وارسو ضمن منافسات الجولة 3 من دوري الأمم الأوروبية.

موعد مباراة بولندا والبرتغال

وتنطلق صافرة بداية مباراة بولندا والبرتغال مساء اليوم في تمام الساعة 9:45 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 10:45 بتوقيت أبوظبي.

ترتيب مجموعة بولندا والبرتغال

1- البرتغال 6 نقاط

2- بولندا 3 نقاط

3- كرواتيا 3 نقاط

4- سكوتلندا دون نقاط

تشكيل البرتغال أمام بولندا

حراسة المرمى: كوستا

خط الدفاع: سيميدو، دياز، سيلفا، مينديز.

خط الوسط: فيرنانديز، بالينيا، برناردو.

خط الهجوم: نيتو، جوتا، لياو.

القنوات الناقلة لمباراة بولندا والبرتغال

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.

- عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

- أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.