الرياضة

موعد مباراة بولندا والبرتغال في دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب بولندا مع نظيره البرتغال اليوم السبت الموافق 12 أكتوبر الحالي في لقاء هام بينهم بستاد وارسو ضمن منافسات الجولة 3 من دوري الأمم الأوروبية.

موعد مباراة بولندا والبرتغال

وتنطلق صافرة بداية مباراة بولندا والبرتغال مساء اليوم في تمام الساعة 9:45 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 10:45 بتوقيت أبوظبي.

ترتيب مجموعة بولندا والبرتغال

1- البرتغال 6 نقاط
2- بولندا 3 نقاط
3- كرواتيا 3 نقاط
4- سكوتلندا دون نقاط

القنوات الناقلة لمباراة بولندا والبرتغال

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات
تردد القناة 11566.
- عمودي.
- معدل الترميز 27500.
- معدل تصحيح الخطأ 2/3.
تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات
تردد 11054.
- أفقي.
- معدل الترميز 27500.
- معدل تصحيح الخطأ 2/3.
 

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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