نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة بولندا والبرتغال في دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب بولندا مع نظيره البرتغال اليوم السبت الموافق 12 أكتوبر الحالي في لقاء هام بينهم بستاد وارسو ضمن منافسات الجولة 3 من دوري الأمم الأوروبية.
موعد مباراة بولندا والبرتغال
وتنطلق صافرة بداية مباراة بولندا والبرتغال مساء اليوم في تمام الساعة 9:45 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 10:45 بتوقيت أبوظبي.
ترتيب مجموعة بولندا والبرتغال
1- البرتغال 6 نقاط
2- بولندا 3 نقاط
3- كرواتيا 3 نقاط
4- سكوتلندا دون نقاط
القنوات الناقلة لمباراة بولندا والبرتغال
تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات
تردد القناة 11566.
- عمودي.
- معدل الترميز 27500.
- معدل تصحيح الخطأ 2/3.
تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات
تردد 11054.
- أفقي.
- معدل الترميز 27500.
- معدل تصحيح الخطأ 2/3.