نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة بولندا والبرتغال في دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب بولندا مع نظيره البرتغال اليوم السبت الموافق 12 أكتوبر الحالي في لقاء هام بينهم بستاد وارسو ضمن منافسات الجولة 3 من دوري الأمم الأوروبية.

موعد مباراة بولندا والبرتغال

وتنطلق صافرة بداية مباراة بولندا والبرتغال مساء اليوم في تمام الساعة 9:45 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 10:45 بتوقيت أبوظبي.

ترتيب مجموعة بولندا والبرتغال

1- البرتغال 6 نقاط

2- بولندا 3 نقاط

3- كرواتيا 3 نقاط

4- سكوتلندا دون نقاط

القنوات الناقلة لمباراة بولندا والبرتغال

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.

- عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

- أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

