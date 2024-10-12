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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، عن تغريم ناديي أتلتيكو مدريد الإسباني ولاتسيو الإيطالي، اليوم الجمعة، وذلك بسبب السلوك التمييزي والعنصري لجماهيرهما.

"يويفا" يعاقب أتلتيكو مدريد ولاتسيو

تعرض أتلتيكو مدريد لغرامة قدرها 30 ألف يورو مع منعه من بيع التذاكر لجماهيره لمباراة خارج أرضه في مسابقات "يويفا"، مع إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة عام.

وأوضح "يويفا" أن جماهير أتلتيكو مدريد ارتكبوا سلوكًا تمييزًا وعنصريًا في مواجهة الفريق أمام بنفيكا البرتغالي أوائل الشهر الجاري في بطولة دوري أبطال أوروبا، كما تم تغريم لاتسيو مع إغلاق أجزاء من ملعبه، بسبب ما وصفه "يويفا" بأنه سلوك عنصري من جانب جماهيره.



وقرر "يويفا" معاقبة بطل الدوري الإيطالي مرتين بغرامة قدرها 45 ألف يورو، وذلك بسبب سلوك جماهيره خلال مواجهة نيس الفرنسي في الدوري الأوروبي هذا الشهر.

وأوضح يويفا أنه أعاد تفعيل عقوبة سابقة تعود إلى ديسمبر (كانون الأول) عام 2023، بإغلاق قسمين من ملعب لاتسيو في مباراته المقبلة بالدوري الأوروبي، وسيتم تنفيذ ذلك في مواجهة بورتو البرتغالي في 7 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

وتعرض لاتسيو لغرامة قدرها 4500 يورو، وذلك لإطلاق الألعاب النارية، و9000 يورو لإلقاء الجماهير بعض المواد على أرض الملعبـ و8000 يورو بسبب إغلاق أحد الممرات العامة في الملعب.