الرياضة

خالد جلال: الزمالك من أكبر الأندية شعبية وجماهيرية.. وتوقعت التتويج بالسوبر الإفريقي

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أحمد جودة - القاهرة -  


أكد خالد جلال، نجم الزمالك السابق، أنه توقع بأن يحصل الفريق الأبيض على بطولة السوبر الأفريقي بسبب احتفالات الفريق المنافس قبل المباراة.

خالد جلال: الزمالك من أكبر الأندية شعبية وجماهيرية.. وتوقعت التتويج بالسوبر الإفريقي

وقال جلال في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي محمد صبري، المذاع على قناة نادي الزمالك: "توقعت بأن يرتفع الأداء الفني للزمالك بعد مباراتي البوليس الكيني وهذا ما حدث ولاعبي الفريق الأبيض كانوا على أعلى درجة من التركيز الفني في اللقاء".

وأضاف: "الزمالك من أكبر الأندية شعبية وجماهيرية وبطولات، والفريق يظهر في المحافل الدولية والبطولات الكبرى بقوته وصورته الحقيقية لأنه نادي كبير".
 

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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