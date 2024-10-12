نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد جلال: الزمالك من أكبر الأندية شعبية وجماهيرية.. وتوقعت التتويج بالسوبر الإفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكد خالد جلال، نجم الزمالك السابق، أنه توقع بأن يحصل الفريق الأبيض على بطولة السوبر الأفريقي بسبب احتفالات الفريق المنافس قبل المباراة.

خالد جلال: الزمالك من أكبر الأندية شعبية وجماهيرية.. وتوقعت التتويج بالسوبر الإفريقي

وقال جلال في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي محمد صبري، المذاع على قناة نادي الزمالك: "توقعت بأن يرتفع الأداء الفني للزمالك بعد مباراتي البوليس الكيني وهذا ما حدث ولاعبي الفريق الأبيض كانوا على أعلى درجة من التركيز الفني في اللقاء".

وأضاف: "الزمالك من أكبر الأندية شعبية وجماهيرية وبطولات، والفريق يظهر في المحافل الدولية والبطولات الكبرى بقوته وصورته الحقيقية لأنه نادي كبير".

