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أحمد جودة - القاهرة -

فاز منتخب أوغندا على ضيفه جنوب السودان (1-0)، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة 11 من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 المقرر إقامتها في المغرب.

أوغندا تهزم جنوب السودان في تصفيات أمم إفريقيا

ورفع منتخب أوغندا رصيده إلى 7 نقاط في المركز الأول، فيما يتذيل منتخب جنوب السودان الترتيب دون رصيد من النقاط.

وسجل يفيس موجابي هدف المباراة الوحيد لمنتخب أوغندا في الدقيقة 47.

وتشهد المجموعة ذاتها مواجهة أخرى تقام في وقت لاحق من اليوم الجمعة، بين جنوب إفريقيا والكونغو برازافيل.