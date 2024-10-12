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أحمد جودة - القاهرة -

اكتسح منتخب الكاميرون، ضيفه الكيني (4-1) اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة العاشرة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 المقرر إقامتها في المغرب.

الكاميرون تكتسح كينيا بتصفيات أمم إفريقيا

ورفع منتخب الكاميرون رصيده إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة، بفارق نقطتين عن منتخب زيمبابوي صاحب المركز الثاني.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد منتخب كينيا عند 4 نقاط في المركز الثالث، فيما يتذيل منتخب ناميبيا الترتيب دون رصيد.

تقدم المنتخب الكاميروني في الدقيقة الثامنة عن طريق فينسنت أبو بكر من ضربة جزاء، قبل أن يضيف مارتن هونجلا، الهدف الثاني في الدقيقة (39).

وفي الدقيقة (41) سجل مايكل أولونجا الهدف الوحيد للمنتخب الكيني، وبعد ذلك بدقيقتين سجل بريان مبويمو الهدف الثالث للمنتخب الكاميروني.

وسجل كريستيان باسوجوج الهدف الرابع للمنتخب الكاميروني في الدقيقة (55).