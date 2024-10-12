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أحمد جودة - القاهرة -

فاز منتخب بنين على رواندا (3-0)، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الرابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 المقرر إقامتها في المغرب.

بنين تتخطى رواندا بثلاثية.. وتصعب موقف ليبيا

وتقدم ستيف موني لمنتخب بنين في الدقيقة السابعة، قبل أن يضيف أندرياس هونتدوجي الهدف الثاني في الدقيقة 67.

وفي الدقيقة 70 سجل حسن إيموران الهدف الثالث لمنتخب بنين.

ورفع منتخب بنين رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد منتخب رواندا عند نقطتين في المركز الثالث.

ويتصدر منتخب نيجيريا المجموعة ب7 نقاط، فيما يمتلك منتخب ليبيا نقطة واحدة في المركز الرابع والأخير.

يذكر أن متصدر ووصيف المجموعة سوف يصعدان للنهائيات المقررة في كانون الأول/ديسمبر 2025 وكانون الثاني/يناير 2026.

