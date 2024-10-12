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أحمد جودة - القاهرة -

فاز منتخب إستونيا على ضيفه الأذربيجاني (3-1)، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى في المستوى الثالث بدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

إستونيا تحصد أول 3 نقاط في دوري الأمم

وحصل منتخب إستونيا على أول 3 نقاط في مشواره بالبطولة، ليحتل المركز الثالث، فيما يتذيل منتخب أذربيجان ترتيب المجموعة دون رصيد من النقاط.

ويلتقي منتخب السويد، متصدر المجموعة برصيد 6 نقاط، مع منتخب سلوفاكيا، صاحب المركز الثاني بالرصيد ذاته من النقاط، في مباراة تقام في وقت لاحق من اليوم الجمعة.

وتقدم منتخب إستونيا عن طريق يوان ياكوفليف في الدقيقة 32، قبل أن يدرك تورال بايراموف التعادل لمنتخب أذربيجان من ضربة جزاء في الدقيقة 45+1.

وبعد ذلك بدقيقة واحدة سجل منتخب إستونيا هدفه الثاني عن طريق فلاسي سينيافسكي، قبل أن يكمل روكو روبرت شين الثلاثية في الدقيقة 71.