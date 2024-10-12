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أحمد جودة - القاهرة -

اكتسح منتخب جنوب إفريقيا، ضيفه الكونغولي (5-0) اليوم الجمعة، ضمن الجولة الثالثة بالمجموعة ال11 بتصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 التي تستضيفها المغرب.

جنوب إفريقيا تكتسح الكونغو بخماسية في تصفيات الكان

ورفع منتخب الأولاد رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف أوغندا المتصدرة، فيما تجمد رصيد الكونغو عند 3 نقاط بالمركز الثالث "قبل الأخير"، ويتذيل منتخب جنوب السودان الترتيب دون رصيد من النقاط.

تقدم منتخب جنوب إفريقيا عن طريق توبيهو موكوينا "هدفين" (ق 12، 27)، وسجل باتوسي أوباس الهدف الثالث لمنتخب جنوب إفريقيا في (ق37)، فيما أضاف ليل فوستر الهدف الرابع (ق 52).

وسجل إكرام راينرز، الهدف الخامس لمنتخب جنوب إفريقيا في الدقيقة (78).