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أحمد جودة - القاهرة -

فاز العربي على الدحيل (1-0) اليوم الجمعة، ضمن الجولة الرابعة بالمجموعة الأولى ببطولة كأس نجوم قطر لكرة القدم.

فيراتي يقود العربي للفوز على الدحيل بكأس قطر

سجل ماركو فيراتي هدف العربي الوحيد في الدقيقة 30.

ورفع العربي، رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف الدحيل المتصدر.

وفي مباراة أخرى بنفس الجولة والمجموعة، تعادل الريان مع ضيفه قطر (2-2).

تقدم الريان (ق60) عن طريق روجير جيديس، قبل أن يدرك بن مالانجو التعادل لقطر (ق 63)، وسجل علي عواد (ق73) الهدف الثاني لقطر، فيما أدرك رودريجو تاباتا التعادل للريان (ق 85).

ويحتل الريان المركز الثالث برصيد 7 نقاط، فيما يحتل قطر المركز الخامس (قبل الأخير) برصيد نقطتين.