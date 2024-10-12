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أحمد جودة - القاهرة -

تجنب لويس دي لا فوينتي مدرب المنتخب الإسباني لكرة القدم، الحديث عن وضع عقده مع "لاورخا"، معتبرا أنه يستحق جائزة أفضل مدرب في الموسم.

دي لا فوينتي يتجنب الحديث عن عقده.. ويشيد بموراتا

وأشاد دي لا فوينتي بألفارو موراتا عقب تصريحاته حول صحته الذهنية عشية المباراة أمام الدنمارك في دوري الأمم الأوروبية، التي اعتبرها خصما "كبيرا".

ولدى سؤاله في مؤتمر صحفي لدى وصوله إلى مورسيا لترشيحه لجائزة أفضل مدرب في العام، قال دي لا فوينتي أنه يشعر بالفعل وكأنه فائز.

وأضاف مدرب المنتخب الإسباني: "أنا فائز بالفعل ومتحمس للغاية وسعيد للتواجد في هذه القائمة. إذا ما فزت بالجائزة سيكون فوزا مستحقا".

وأوضح أنه لن يتحدث عن وضع تعاقده الذي يحتاج التحسن لأنه "ما يهم هو مباراة الدنمارك"، مشيرا إلى مشكلات الصحة الذهنية التي كشف عنها موراتا الأسبوع الجاري.

وقال لويس دي لا فوينتي: "إنها مسائل خطيرة وسأقول فقط أننا سندعم موراتا. شخصية عظيمة وقائد كبير".

