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أحمد جودة - القاهرة -

تعادل منتخب ويلز مع مضيفه أيسلندا 2-2 المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى بالمستوى الثاني ببطولة دوري أمم أوروبا.

ويلز تتعادل مع أيسلندا في دوري أمم أوروبا

وسجل هدفا ويلز بيرنان جونسون وهاري ويلسون في الدقيقتين 11 و30، فيما سجل لأيسلندا لوجي توماسون (69) وداني ورد، لاعب ويلز، بالخطأ في مرمى فريقه (72).

وفي مباراة أخرى أقيمت بذات الجولة ونفس المجموعة، فاز المنتخب التركي على ضيفه مونتينيجرو 1-0، بهدف عرفان كان قهوجي في الدقيقة 69.

وبهذه النتائج رفع المنتخب التركي رصيده إلى 7 نقاط في صدارة الترتيب، وتواجدت ويلز في المركز الثاني برصيد 5 نقاط.

فيما احتل منتخب أيسلندا المركز الثالث برصيد 4 نقاط، وظل منتخب مونتينيجرو بلا رصيد في قاع الترتيب.

