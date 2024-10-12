الرياضة

الجابون تتعادل مع ليسوتو

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أحمد جودة - القاهرة -  

خيم التعادل السلبي على المباراة التي جمعت منتخب الجابون مع ضيفه منتخب ليسوتو في المباراة التي جمعتهما، اليوم الجمعة، بالجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية بالتصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة أمم إفريقيا 2025.

الجابون تتعادل مع ليسوتو

وفشل المنتخبان في استغلال كافة الفرص التي أتيحت لهما أمام المرميين ليصحل كل منهما على نقطة.

ورفع منتخب الجابون رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني، وتوقف رصيد منتخب ليسوتو عند نقطة واحدة في المركز الرابع الأخير.
 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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