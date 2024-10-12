نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجابون تتعادل مع ليسوتو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

خيم التعادل السلبي على المباراة التي جمعت منتخب الجابون مع ضيفه منتخب ليسوتو في المباراة التي جمعتهما، اليوم الجمعة، بالجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية بالتصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة أمم إفريقيا 2025.

الجابون تتعادل مع ليسوتو

وفشل المنتخبان في استغلال كافة الفرص التي أتيحت لهما أمام المرميين ليصحل كل منهما على نقطة.

ورفع منتخب الجابون رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني، وتوقف رصيد منتخب ليسوتو عند نقطة واحدة في المركز الرابع الأخير.

