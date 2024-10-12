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أحمد جودة - القاهرة -

تعادل منتخب موزمبيق، مع ضيفه منتخب إسواتيني 1-1 في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة، بالجولة الثالثة من المجموعة التاسعة بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2025، والتي شهدت أيضا فوز مالي على غينيا بيساو 1-0.

موزمبيق تتعادل مع إسواتيني.. ومالي تفوز على غينيا بيساو

وتقدم منتخب موزمبيق بهدف سجله ستانلي راتيفو في الدقيقة 74، وتعادلت إسواتيني بهدف أحرزه ثوبيليهلي مافوسو (80).

ورفع منتخب موزمبيق رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثاني، فيما حصد إسواتيني أول نقطة له في التصفيات.

وفي المباراة الثانية، فاز منتخب مالي على غينيا بيساو 1-0، أحرزه البلال توريه في الدقيقة 62.

ورفع منتخب مالي رصيده إلى 7 نقاط في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد غينيا بيساو عند 3 نقاط في المركز الثالث.

