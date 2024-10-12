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أحمد جودة - القاهرة -

عزز منتخب أنجولا، صدارته للمجموعة السادسة بالتصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة أمم إفريقيا 2025 عقب فوزه على ضيفه النيجر (2-0) مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة.

أنجولا تعزز صدارتها للمجموعة السادسة بتصفيات أمم إفريقيا

سجل هدفي المنتخب الأنجولي كريستوفاو مابولولو (ق75 من ركلة جزاء)، وفيليسيو ميلسون (ق85).

ورفع منتخب أنجولا، رصيده إلى 9 نقاط في صدارة الترتيب، فيما توقف رصيد منتخب النيجر عند نقطة واحدة في المركز الرابع الأخير.