نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السنغال تكتسح مالاوي بتصفيات الكان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

اكتسح منتخب السنغال، ضيفه مالاوي (4-0) اليوم الجمعة، ضمن الجولة الثالثة بالمجموعة الـ12 بتصفيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2025 المقرر إقامتها في المغرب.

السنغال تكتسح مالاوي بتصفيات الكان

تقدم منتخب السنغال عن طريق باب جاي (ق 35) قبل أن يضيف ساديو ماني الهدف الثاني (ق 68)، وسجل بولاي ديا الهدف الثالث للسنغال (ق 71)، فيما اختتم زميله نيكولاس جاكسون الرباعية (ق 77).

ورفع منتخب السنغال، رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة، بفارق الأهداف خلف منتخب بوركينا فاسو المتصدر.

على الجانب الآخر، يتذيل منتخب مالاوي، الترتيب دون رصيد من النقاط، خلف منتخب بوروندي صاحب النقاط الثلاث في المركز الثالث.