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أحمد جودة - القاهرة -

قلب منتخب سلوفاكيا تأخره بهدفين إلى تعادل 2-2، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى في المستوى الثالث بدوري الأمم الأوروبية.

سلوفاكيا ترفض الاستسلام وتخرج بتعادل أمام السويد

وتقدم منتخب السويد في الدقيقة 25 عن طريق ياسين العياري، قبل أن يضيف كين سيما الهدف الثاني (32).

وفي الدقيقة 44، سجل ديفيد ستريلتس الهدف الأول للمنتخب السلوفاكي، قبل أن يدرك اللاعب ذاته التعادل (72).

ورفع منتخب سلوفاكيا رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف منتخب السويد المتصدر.

ويحتل منتخب إستونيا المركز الثالث في المجموعة برصيد 3 نقاط، فيما يتذيل منتخب أذربيجان الترتيب من دون رصيد من النقاط.

