نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عطية السيد: مدرب منتخب مصر لا يمكن أن يتفق عليه 110 مليون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

دافع الدكتور عطية السيد لاعب الزمالك السابق، عن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، وذلك بعد الانتقادات التي تعرض لها الأخير، بسبب تراجع أداء المنتخب على الرغم من تحقيق نتائج إيجابية منذ توليه المسئولية الفنية.

عطية السيد: مدرب منتخب مصر لا يمكن أن يتفق عليه 110 مليون

وأكد عطية السيد خلال تصريحاته لبرنامج " ملعب الشمس" مع الإعلامي عبد الناصر زيدان المذاع على قناة الشمس، أن حسام حسن رد عليه منتقديه من خلال نتائجه المميزة التي حققها مع المنتخب حتى الآن.

وأضاف:" افضل طريقة للرد على المنتقدين هو النجاح، منتخب مصر حقق ثلاثة انتصارات من ثلاث مباريات، وهذا هو خير رد على هجوم المنتقدين".

وتابع "حسام حسن في وظيفة عامة، لا يمكن أن يتفق عليه الـ 110 مليون، وهذا ما حدث بالفعل مع الكابتن الجوهري الذي تم انتقاده على الرغم من الوصول إلى كأس العالم، وكارلوس كيروش أيضًا الذي انتقد رغم اكتشاف عدد كبير من اللاعبين".

واستمر:" لن تجد أحد يجلس على كرسي تدريب المنتخب ويحصل على الإجماع المطلق".

واختتم:" تصريحات وائل جمعة اليوم جاءت لتوجيه حسام حسن وذلك لعدم على جميع منتقديه، والتركيز فقط على تحقيق نتائج إيجابية لأنها الرد المناسب على أي هجوم".

