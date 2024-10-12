نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عصام مرعي: المنتخب استحق الفوز على موريتانيا..وزيزو كان أفضل لاعب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد عصام مرعي، نجم الزمالك السابق، أن منتخب مصر يستحق الفوز على موريتانيا في المباراة التي أقيمت ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

عصام مرعي: المنتخب استحق الفوز على موريتانيا..وزيزو كان أفضل لاعب

وقال مرعي في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي محمد صبري، المذاع على قناة نادي الزمالك: "المنتخب كان يفتقد لمصطفى محمد وكان يجب مشاركته من بداية اللقاء بسبب اعتماد حسام حسن على الكرات العرضية".

وأضاف: "زيزو قدم مباراة كبيرة وكان أفضل لاعبي المنتخب، وحسام حسن أعاد حساباته في الشوط الثاني بمشاركة مصطفى محمد ولكن في المجمل المنتخب استحق الفوز".