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أحمد جودة - القاهرة -



هاجم الدكتور عطية السيد لاعب الزمالك السابق، الطريقة التي يتعامل بها الفارس الأبيض في ملعب التعاقدات خلال السنوات الماضية، والتي أقحمت النادي في العديد من المشاكل.

عطية السيد: الزمالك يُعاني من مشكلة أزلية في ملف التعاقدات

وأكد عطية السيد خلال تصريحاته لبرنامج " ملعب الشمس" مع الإعلامي عبد الناصر زيدان المذاع على قناة الشمس، أن نادي الزمالك يُعاني من مشكلة طوال تاريخه فيما يتعلق بملف التعاقدات.

وأضاف: " الزمالك يُعاني من مشكلة أزلية في ملف التعاقدات، وهذه المشكلة لا تخص مجلس الإدارة الحالي، ولكن هي مشكلة وليدة سنوات طويلة".

وتابع " الزمالك ليس لديه سرية في ملف التعاقدات، دائمًا ما نرى الإدارة تعلن عن ضم لاعبين من طرف واحد فقط، وهو ما قد يقحم النادي في مشكلات مع الفريق صاحب ملكية اللاعب، أو يسمح بدخول طرف ثالث".

واختتم " إدارة الزمالك تسعى إلى اللقطة، من خلال الخروج بتصريحات منفردة حول التعاقد مع لاعب بعينه، ويخرج شخص آخر بتصريح مماثل عن لاعب آخر، وهذه المشكلة كانت داخل إدارات كثيرة في تاريخ النادي".

