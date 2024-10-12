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أحمد جودة - القاهرة -

علقت مروة عيد عبد الملك لاعبة كرة اليد بنادي نيس الفرنسي، على تصريحات المدير الفني لفريق نيس فرانك هايس بشأن مستقبل محمد عبد المنعم داخل الفريق خلال الفترة المقبلة.

مروة عيد عبد الملك: عبد المنعم يحتاج وقت للتأقلم.. وهايس يدعمه

وأكدت لاعبه النادي الأهلي السابقة خلال تصريحات لبرنامج" ملف الشمس" الذي يقدمه الإعلامي عبد الناصر زيدان عبر قناة الشمس، أن فرانك هايس يثق في قدرات محمد عبد المنعم، ويرى أنه إضافة قوية للفريق.

وقالت مروة عيد عبد الملك:" محمد عبد المنعم يحتاج إلى الوقت فقط من أجل التأقلم مع نيس، كما أنه يمتلك مقاومات النجاح للفريق الفرنسي".

وأضافت " محمد عبد المنعم حصل على ثقة المدرب فرانك هايس، ولكن بدايته والهزيمة الثقيلة التي تلقاها نيس في مشاركة عبد المنعم أثرت على بدايته في المباريات التالية".

وتابعت " هايس تعجب اليوم في جلسته مع الصحفيين من الأقاويل التي انتشرت على لسانه بشأن مستقبل عبد المنعم ورغبته في رحيله على سبيل الإعارة، كما أكد أنهم سيعقد جلسة أخرى في نهاية الموسم يثني فيها على أداء عبد المنعم الذي قدمه خلال هذا الموسم".

وأتمت " صلاح مع تشيلسي لم يشارك بشكل منتظم ولكن مع الوقت أصبح واحد من أفضل اللاعبين في العالم، وأتوقع أن يسلك محمد عبد المنعم هذا الطريق".