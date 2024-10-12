فيديو.. أهداف مباراة المجر وهولندا في دوري الأمم الاوروبية

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أحمد جودة - القاهرة - يقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي في التقرير التالي أهداف مباراة المجر وهولندا ضمن لقاءات دوري أمم أوروبا لهذه النسخة.

أهداف مباراة المجر وهولندا في دوري الأمم الاوروبية

وتعادل منتخب هولندا مساء اليوم مع منتخب المجر بهدف لمثله في الجولة الثالثة من منافسات دوري أمم أوروبا على ملعب بوشكاش أرينا.

ونجح المجري رولان في إحراز أولى أهداف المباراة وذلك في الدقيقة الثانية والثلاثين من عمر المباراة.

بينما جاء هدف التعادل بأقدام دينزل دومفريس لصالح هولندا في الدقيقة الثالثة والثمانين من عمر المواجهة التي جمعت بين المنتخبين.

يذكر أن بهذا التعادل فإن منتخب هولندا يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد خمس نقاط ويأتي خلفه المركز برصيد نقطتين.

