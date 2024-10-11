نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطة أنشيلوتي تجاه مبابي وفينيسيوس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وضع الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، خطة لتجهيز الثنائي الفرنسي كيليان مبابي والبرازيلي جونيور فينيسيوس بشكل خاص خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

خط مدرب ريال مدريد لتجهيز اللاعبين خلال التوقف

ذكرت صحيفة “آس” الإسبانية إن أنشيلوتي سيستغل فترة التوقف الدولي لإعادة تجهيز اللاعبين بدنيًا.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى إن أنشيلوتي سيضع خططًا محددة للاعبين مثل فينيسيوس ومبابي ولا يوجد تدريبات جماعية حتى يوم الثلاثاء.

ويهدف أنشيلوتي، لتحضير وتجهيز الجميع ولكن بحذر خاصةً مع التقويم القادم الذي يحتوي على مباريات مهمة.

ويخوض فريق ريال مدريد بعد فترة التوقف، مباراة مهمة ضد سيلتا فيجو يوم السبت الموافق 19 أكتوبر الجاري، في إطار الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني.