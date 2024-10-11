نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التشكيل الرسمي لمواجهة الكاميرون وكينيا في تصفيات الأمم الأفريقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق في تمام الساعة السابعة مساءً، المواجهة المرتقبة بين الكاميرون وكينيا علي ارضية ملعب جابوما، ضمن فعاليات الجولة الثالثة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

تشكيل منتخب الكاميرون أمام كينيا

وجاء تشكيل منتخب الكاميرون كالتالي:-

أونانا، تولو، كريستوفو ووه، ميشل نجاد، تشاتشوا، باليبا، باسوغوغ، إجايسوا، هونجلا، مبويمو، أبوبكر.

تشكيل منتخب كينيا أمام الكاميرون

بينما جاء تشكيل منتخب كينيا كالتالي:-

ماتاسي، أبيا، أنيمبيا، أونيا، نودني، أوما، أوكوما، أودادا، مارسيلو، أولونجا، اونيجو.

ويتصدر منتخب زيمبابوي المجموعة العاشرة برصيد 5 نقاط بفارق نقطة عن منتخبي كينيا والكاميرون الذين يحتلان المركزين الثاني والثالث في ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، بينما يحتل منتخب نامبيا المركز الأخير دون نقاط.