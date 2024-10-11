نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتفرج في البيت.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وموريتانيا اليوم في تصفيات كأس أمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعتبر القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وموريتانيا في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025، من أكثر المواضيع التي تشغل عشاق كرة القدم قبل المواجهة المنتظرة اليوم، وذلك ضمن الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة للبطولة القارية.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وموريتانيا في تصفيات أمم إفريقيا 2025

من المقرر أن تنقل مباراة مصر ضد موريتانيا عبر قناة أون تايم سبورتس الأرضية بشكل مجاني. أما مجموعة قنوات بي إن سبورتس، فهي الناقل الحصري لتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025، ولكن بثها سيكون مشفرًا، حيث تمتلك حقوق البث الخاصة بالتصفيات.

كيفية ضبط أون تايم سبورت الأرضية

لضبط قناة أون تايم سبورت الأرضية لمتابعة مباراة منتخب مصر مجانًا، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

استخدم جهاز التحكم للدخول إلى قائمة الإعدادات. اختر قائمة القنوات. اضغط على توليف إعداد القناة. اختر توليف تلقائي. اضغط على بحث رقمي وانتظر حتى انتهاء التحميل. اضغط على تم لتنزيل قناة أون تايم سبورت الأرضية. اختر قناة أون تايم سبورت. فعّل توليف تلقائي وسجل التردد UHF32 أو التردد التماثلي UHF9، وانتظر حتى تثبيت القناة.

موعد مباراة مصر وموريتانيا

ستُقام المباراة اليوم الجمعة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب استاد القاهرة الدولي.

ترتيب مجموعة مصر قبل مواجهة موريتانيا

يدخل المنتخب المصري مباراة اليوم وهو متصدر المجموعة برصيد 6 نقاط، بعد تحقيقه انتصارين في الجولتين السابقتين، حيث تغلب على منتخب الرأس الأخضر بثلاثة أهداف نظيفة، وعلى منتخب بتسوانا برباعية دون رد.

يأتي في المركز الثاني منتخبا الرأس الأخضر وموريتانيا برصيد 3 نقاط لكل منهما، مع تفوق الرأس الأخضر بفارق الأهداف. فيما يحتل منتخب بتسوانا المركز الأخير دون أي نقاط.

فرص تأهل منتخب مصر

في حال نجح منتخب مصر في تحقيق الفوز اليوم على موريتانيا، ثم في الجولة المقبلة يوم الثلاثاء على نفس المنتخب في نواكشوط، سيتأكد تأهل المنتخب الوطني إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2025، كما سيضمن صدارة المجموعة. يتأهل إلى النهائيات المنتخبان الأول والثاني من كل مجموعة.

اختتم منتخب مصر استعداداته لمباراة اليوم بتدريب رئيسي أمس تحت إشراف المدير الفني العميد حسام حسن، الذي ركز خلاله على وضع خطة اللعب وتحليل نقاط القوة والضعف في منتخب موريتانيا، وذلك بعد مشاهدة مباراتيهم في الجولتين السابقتين.