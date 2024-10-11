نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماتيب لاعب ليفربول السابق يقرر اعتزال كرة القدم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير ألمانية، أن الدولي الكاميروني جويل ماتيب مدافع ليفربول الإنجليزي قرر اعتزال كرة القدم.

جويل ماتيب يتجه للاعتزال

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "رور ناخريشتن" الألمانية، فإن جويل ماتيب البالغ من العمر 33 عاما، قرر اعتزال كرة القدم رغم تلقيه العديد من العروض وعلى رأسهم شالكة الألماني.

وأعلن ليفربول الإنجليزي مع نهاية الموسم الماضي، رحيل المدافع الكاميروني جويل ماتيب عن صفوف الفريق.

وشارك ماتيب في 201 مباراة مع الريدز في كافة المسابقات، أحرز خلالهم 11 هدفًا، وقاد الفريق لتحقيق 7 ألقاب بما فيهم دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي.