نجم المصري في التشكيل الأساسي لمنتخب مصر أمام موريتانيا بتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025

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أحمد جودة - القاهرة -

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم قيادة حسام حسن عن التشكيل الأساسي للفريق الذي سيواجه منتخب موريتانيا مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025.

ومن أبرز الأسماء في التشكيلة الأساسية اللاعب أحمد عيد، نجم النادي المصري، الذي تم اختياره بعد أدائه المتميز في المباريات الأخيرة مع فريقه.

تقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً على ستاد القاهرة الدولي، حيث يسعى المنتخب المصري إلى تعزيز موقعه في المجموعة من خلال تحقيق فوز مهم يدعمه في مشواره نحو التأهل إلى النهائيات التي ستقام في ساحل العاج عام 2025.

ويأتي إشراك عيد كجزء من خطة المنتخب لتعزيز خط الوسط الهجومي والاستفادة من قدراته في صناعة الفرص الهجومية.

تشكيل منتخب مصر في مواجهة موريتانيا

وجاء تشكيل منتخب مصر أمام موريتانيا كالتالي:حراسة المرمى: محمد الشناوي.خط الدفاع: أحمد عيد - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - محمد حمدي