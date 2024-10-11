نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يوجه الشكر لـ أوفي إيجاريا ويؤكد احترامه لسياسة النادي في التعاقدات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتقدم نادي الزمالك بخالص الشكر والتقدير للاعب أوفي إيجاريا، على الفترة التي قضاها مع الفريق، ويؤكد مسؤولو النادي على تقديرهم واحترامهم للاعب.



ويشكر نادي الزمالك اللاعب على تفهمه لسياسة القلعة البيضاء بخصوص تدعيمات الفريق في الموسم الجديد، ويؤكد مسؤولو النادي أن اختيار الصفقات الجديدة من اختصاصات البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بالتنسيق مع مجلس الإدارة، من أجل دعم الفريق بالشكل الأمثل في الفترة المقبلة".



وأراد نادي الزمالك الحفاظ على حقوقه ومتابعة اللاعب بدنيًا وفنيًا خلال فترة اختبار لمدة ١٠ أيام، في حين أراد اللاعب أن يوقع على عقود الانتقال للفريق خلال 48 ساعة، ليقرر النادي توجيه الشكر له.