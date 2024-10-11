نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل منتخب مصر الرسمي لمباراة موريتانيا في تصفيات أمم إفريقيا 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن تشكيل المنتخب في مباراته أمام موريتانيا المقرر لها السابعة مساء اليوم باستاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025 المقرر إقامتها بالمغرب.

تشكيل منتخب مصر الرسمي لمباراة موريتانيا

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد عيد، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، محمد حمدي

خط الوسط: مروان عطية، حمدي فتحي، أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه

خط الهجوم: محمد صلاح، عمر مرموش

البدلاء:

محمد عواد - مصطفى شوبير - أحمد رمضان بيكهام - خالد صبحي - محمد شحاته - أحمد نبيل كوكا - ناصر ماهر - محمود صابر - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل - أسامة فيصل - مصطفي محمد

