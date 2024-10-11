إنييستا: رفضت مواجهة برشلونة وهذا رأيي في تجربة تشافي

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أحمد جودة - القاهرة - أوضح اللاعب الإسباني أندريس إنييستا المعتزل حديثًا، سبب رحيله عن برشلونة نحو الدوري الياباني لتمثيل فيسيل كوبي في 2018.

إنييستا: غادرت أوروبا لكي لا أواجه برشلونة

قال إنييستا في تصريحاته اليوم الجمعة: “تركتُ كرة القدم الأوروبية لأنني لم أرغب في التنافس ضد برشلونة وكانت التجربة في اليابان على المستوى الشخصي والمهني جيدة جدًا”.

وأضاف الرسام الإسباني: “أنا سعيدٌ بالطريقة التي تركت بها برشلونة، ليس من السهل ترك الفرق الكبيرة بهذه الصورة”.

وعن رأيه في تجربة تشافي مع برشلونة كمدرب، قال: “لقد عاد تشافي لأنه شعر بالاستعداد وعند البعض يبدو وكأن كل ما فعله لم يكن له أي فائدة”.

واصل: “لكن على العكس تمامًا هناك العديد من الأشياء الإيجابية التي قام بها تشافي لكننا نحب المقارنة ولا نرى سوى السلبيات”.

يشار إلى إن إنييستا قد أعلن يوم الإثنين الماضي، عن اعتزاله لعبة كرة القدم بشكل نهائي بعد محطته الأخيرة مع فريق الإمارات.